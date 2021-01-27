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Kayserispor 20 maçta 14 gol attı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de rakip filelere 20 maçta 14 gol attı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de rakip filelere 20 maçta 14 gol attı.


Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı 20 maçta rakip ağlara 14 gol atabildi. Sarı Kırmızılı ekip, ligin ilk yarısının en az gol atan takımı oldu.


21 takımın mücadele ettiği ligde Kayserispor atına en çok gol atan isim Pedro Henrique oldu. Brezilyalı isim 4 gole imza koyarken Denis Alibec, Wilfried Kanga ve Dimitrios Kolovetsios da 2'şer gol attı. Zoran Kvrzic, İlhan Parlak, Gustavo Campanharo, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği, kendi kalesine) 1'er gol attılar.


Hes Kablo Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:


Pedro Henrique :4 gol


Denis Alibec: 2 gol


Wilfried Kanga: 2 gol


Dimitrios Kolovetsios: 2 gol


İlhan Parlak: 1 gol


Zoran Krvzic: 1 gol


Gustavo Campanharo: 1 gol


Arda Kızıldağ: 1 gol

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