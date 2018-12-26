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Kayserispor 2019'dan umutlu

Süper Lig’de ilk yarıyı 19 puanla noktalandıran Kayserispor, ligin ikinci yarısından ve 2019 yılından umutlu.

Süper Lig'de ilk yarıyı 19 puanla noktalandıran Kayserispor, ligin ikinci yarısından ve 2019 yılından umutlu.


Kayserispor Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, 2018-2019 sezonuna iyi başlamalarına rağmen bunu sürdürmekte güçlük çektiklerini ifade ederek, hem ligin ikinci yarısından hem de 2019 yılından oldukça umutlu. İHA muhabirine konuşan Orhan Taşçı, "Ligin ilk 4 haftasında oldukça başarılı idik. 8 puan toplayıp namağlup durumdaydık. Ardından şanssızlıklar üstü üste geldi. Moral bozuldu, konsantre dağıldı, yenildik. Ekonomik sıkıntılar bizleri yıprattı. Neyse ki son maçlarda toparlanmayı başardık. Küme düşme hattının yukarısına çıktık. Ancak ligin ikinci yarısında daha çok işimiz var" dedi.


Kayserispor olarak ligin ikinci yarısında daha çok puan toplayacaklarına inandıklarını söyleyen Orhan Taşçı, "Topladığımız puanları abartmıyoruz ama küçük de görmüyoruz. Ligin ilk yarısında kaybettiğimiz puanları ikinci yarıda telafi ederiz diye düşünüyorum. Bu sezonu arzu ettiğimiz noktada tamamlayıp, sonraki sezona çok daha farklı hedefler ile girebiliriz" açıklaması yaptı.


Ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğine inandıklarının da altını çizen Orhan Taşçı, "17 haftalık ikinci yarı maratonunda yine taraftarımız ile omuz omuza vererek güçlüklerin üstesinden gelmek istiyoruz" yorumunda bulundu.

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