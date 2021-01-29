Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için 23 futbolcuyla İstanbul'a gitti.

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Kayseri'deki çalışmalarını tamamladıktan sonra havayolu ile İstanbul'a giderek kampa giren sarı kırmızılı takım kafilesinde 23 futbolcu yeralıyor. Hes Kablo Kayserispor'un Kasımpaşa maç kafilesinde yeni transferlerden Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Anton Maglica, Karlo Muhar ve Melih Okutan da yeralırken lisansı askıda olan Miguel Lopes de kafilede bulundu. Kadro dışı bırakılan Wilfried Kanga, Harrison Manzala, Manuel Fernandes ile kendisine kulüp bulması söylenen Ömer Uzun ve Muğdat Çelik İstanbul'a götürülmedi. Ayrıca sakatlığı bulunan kaleci Silviu Lung ile Denis Alibec de İstanbul'a götürülmeyen isimler arasında idi.

Kayserispor kafilesinde Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Abdulkadir Taştan, Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Joseph Attamah, Daniel Avramovski, Gustavo Campanharo, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz, Emre Demir, Aaron Lennon, Pedro Henrique, Anton Maglica, Karlo Muhar ve Melih Okutan yeraldı.