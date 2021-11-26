Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Kayserispor tüm hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışan ve saat 14.00'de özel uçakla Trabzon'a giden Kayserispor kafilesinde 23 futbolcu yer alıyor. Sarı kırmızılı takımın kafilesinde Silviu Lung, Cenk Gönen, Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Uğur Demirok, Majid Hosseini, Lionel Carole, Yasir Subaşı, İbrahim Akdağ, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Olivier Kemen, Carlos Mane, Mame Thiam, Nurettin Korkmaz, Emre Demir, Anthony Uzodima, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek, Mario Gavranovic ve Gökhan Sazdağı yer aldı.

Kayserispor'da sakatlığı bulunan Bernard Mensah, Emrah Başsan, Miguel Cardoso ve kadroda düşünülmeyen Manuel Fernandes de maç kadrosunda yer almadı.