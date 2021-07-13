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Kayserispor 3 genç oyuncusunun sözleşmesini uzattı

Kayserispor’da takımın genç oyuncuları Emre Demir, Nurettin Korkmaz ve kaleci Doğan Alemdar ile yeni sözleşme imzalandı.

Kayserispor'da takımın genç oyuncuları Emre Demir, Nurettin Korkmaz ve kaleci Doğan Alemdar ile yeni sözleşme imzalandı.


Yeni sezon öncesinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir'in sözleşmesini 2023'e kadar uzatırken Nurettin Korkmaz ve kaleci Doğan Alemdar'ın sözleşmelerini ise 2025'e kadar uzattı. Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır" denildi.

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