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Kayserispor 3 maç sonra kaybetti

Yukatel Kayserispor deplasmanda Trabzonspor’a 3-2’lik skorla mağlup olmasıyla 3 hafta sonra kaybetti.

Yukatel Kayserispor deplasmanda Trabzonspor'a 3-2'lik skorla mağlup olmasıyla 3 hafta sonra kaybetti.


Yukatel Kayserispor, deplasmanda konuk olduğu maçta Trabzonspor'a boyun eğdi. Ligin 24. haftasında Hatayspor'u 4-3, 25.haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayserispor 26. haftada sahasında Giresunspor'u 2-1 yenerek 7 puan toplamıştı. Yukatel Kayserispor ligin 27. haftasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.


Ligde 3 maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 38 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 28.haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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