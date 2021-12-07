İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor 3 maç sonra kazandı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı.


Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Mame Baba Thiam'in golleri ile rakibini 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Antalyaspor galibiyeti ile kötü gidişat dur diyen sarı kırmızılılar ligde geride kalan 15. hafta sonunda 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. 15 hafta sonrasında 19 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, haftayı 13. sırada tamamladı.


Yukatel Kayserispor, ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.