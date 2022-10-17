Kayserispor 3 maçtır Galatasaray'a yenilmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve 90 dakikayı 2-1 önde tamamlayan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Rakibi ile oynadığı son 3 maçta 2 kez kazanıp 1 kez berabere kalan Kayserispor, 2 iç saha maçını da kazandı.

Galatasaray ile sahasında oynadığı son 2 maçı 2-1 ve 3-0 kazanan Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta da 1-1 berabere kaldı. Galatasaray kalesine son 3 maçta 6 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 2 gol gördü. 2 takım arasındaki son 3 maç skorları ise şu şekilde:

2021/2022 Kayserispor-Galatasaray 2-1

2021/2022 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2021/2022 Kayserispor-Galatasaray 3-0