Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftayı 23 puanla noktalayan Yukatel Kayserispor, oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçta 3 mağlubiyet alarak 23 puanda kaldı. Üst üste ligde üçüncü mağlubiyetini alan Kayserispor'da moraller bozuk. 2 iç saha ve 1 dış saha maçını kaybeden Yukatel Kayserispor kalesinde tam 9 gol gördü. Sarı kırmızılılar oynadığı son 3 maçın 3'ünde kalesinde 9 gol görürken 4 gol attı. Kayserispor'un oynadığı son 3 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

14. hafta Kayserispor 1-2 Konyaspor

15. hafta BAY

16. hafta Alanyaspor 3-1 Kayserispor

17. hafta Kayserispor 2-4 Fatih Karagümrük