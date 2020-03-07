Kayserispor 3 puan için gitti

Hes Kablo Kayserispor, yarın oynayacağı Kasımpaşa maçı için havayolu ile İstanbul'a gitti.

Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a gitti. Sarı kırmızılı takım, saat 15:50 uçağıyla İstanbul'a gitti.

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, Kasımpaşa maçı kadrosunu belirledi. Kafileye 21 futbolcu dahil edildi. Sarı Kırmızılı takım kafilesinde Aksel Aktaş, Artem Kravtes, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Dja Djedje, Emre Demir, Emre Taşdemir, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Mario Situm, Mert Kula, Muris Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Pedro Henrique, Silviu Lung, Yasir Subaşı ve Zoran Kvrzic yeraldı.

Sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Miguel Lopes, sakatlıktan çıkan ve maç eksiği bulunan Hakan Arıkan, Ziya Alkurt ve performansları yeterli görülmeyen Ömer Uzun, Ramazan Civelek, Anthony Uzodimma ve Furkan Polat bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.