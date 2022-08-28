İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor 3 puan için sahaya çıkacak

Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, maça 3 puan parolasıyla çıkıyor.


Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını dün akşam Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Bugün Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Giresunspor maçı saat 19.15'te başlayacak ve maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Bu zorlu doksan dakikada 20 bin civarında taraftarın Kayserispor desteklemesi bekleniyor.

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