Kayserispor 3 puan istiyor

Karaman yönetimindeki sarı kırmızılılar, rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.

Geride kalan 14 haftada Ertuğrul Sağlam yönetiminde 3 galibiyet 3 beraberlik 8 yenilgi alan ve 12 puan toplayabilen Kayserispor, bugün Hikmet Karaman ile yeni bir sayfa açıyor. Sarı Kırmızılılar, Karaman ile ilk maçında sahadan puan veya puanlar alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Kayserispor ile yeni bir sayfa açtık. İlk maçımızda kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

4 eksik var

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bugün oynanacak müsabaka için hazırlıklarını tamamlayarak dün İstanbul'a giden Kayserispor oldukça hırslı. Saat 20.00'de oynanacak müsabakada güçlü rakibine direnç göstermek isteyen sarı kırmızılı takımda 4 eksik var. Ameliyat olan Sakıb Aytaç ile Oğuzhan Berber bugünkü maçta oynayamayacak. Ayrıca sakatlığı tamamen geçmeyen Rajko Rotman ile Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart neticesinde 4 sarı kart cezalısı olan Tiago Lopes de bugün takımdaki yerini alamayacak. Teknik Direktör Hikmet Karaman, kart cezası biten Atila Turan ile sakatlığı geçen Artem Kravets'i maç kadrosuna dahil edecek.

Muhtemel 11

Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahaya 4-5-1 sistemi ile çıkacak. Kayserispor'un bugünkü maçta Silvu Lung, Levent Gülen, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Tjaronn Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.