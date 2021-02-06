Kayserispor 30 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi

Hes Kablo Kayserispor, 30 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında mücadele vereceği takım kadrosunu belirledi. İkinci transfer tescil döneminin sona ermesinden sonra kulüplere verilen süre doldu ve sarı kırmızılı takım, 30 kişilik oyuncu kadrosunu TFF'ye bildirdi.

Buna göre Kayserispor takımının 30 kişilik kadrosu ve forma numaraları şu şekilde:

1- İsmail Çipe

2- Nehuen Mario Paz

3- Joseph Attamah

4- Dimitrios Kolovetsios

10- Pedro Henrique

11- Muğdat Çelik

12- Abdulkadir Taştan

13- Miguel Lopes

15- Uğur Demirok

17- Nurettin Korkmaz

18- Zoran Kvrzic

19- Ömer Uzun

20- Ramazan Civelek

21- Aziz Behich

22- Cristian Sapunaru

23- İlhan Parlak

24- Melih Okutan

25- Aaron Lennon

27- Okan Acar

32- Yasir Subaşı

33- Silviu Lung

37- Ahmet Zekeriya Kartal

42- Kevin Luckassen

44- Besard Sabovic

48- Barış Emirhan Doğan

73- Karlo Muhar

77- Denis Alibec

88- Gustavo Campanharo

96- Daniel Avramovski

99- Anton Maglica