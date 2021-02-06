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Kayserispor 30 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi

Hes Kablo Kayserispor, 30 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Hes Kablo Kayserispor, 30 kişiden oluşan resmi takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.


Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında mücadele vereceği takım kadrosunu belirledi. İkinci transfer tescil döneminin sona ermesinden sonra kulüplere verilen süre doldu ve sarı kırmızılı takım, 30 kişilik oyuncu kadrosunu TFF'ye bildirdi.


Buna göre Kayserispor takımının 30 kişilik kadrosu ve forma numaraları şu şekilde:


1- İsmail Çipe


2- Nehuen Mario Paz


3- Joseph Attamah


4- Dimitrios Kolovetsios


10- Pedro Henrique


11- Muğdat Çelik


12- Abdulkadir Taştan


13- Miguel Lopes


15- Uğur Demirok


17- Nurettin Korkmaz


18- Zoran Kvrzic


19- Ömer Uzun


20- Ramazan Civelek


21- Aziz Behich


22- Cristian Sapunaru


23- İlhan Parlak


24- Melih Okutan


25- Aaron Lennon


27- Okan Acar


32- Yasir Subaşı


33- Silviu Lung


37- Ahmet Zekeriya Kartal


42- Kevin Luckassen


44- Besard Sabovic


48- Barış Emirhan Doğan


73- Karlo Muhar


77- Denis Alibec


88- Gustavo Campanharo


96- Daniel Avramovski


99- Anton Maglica

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