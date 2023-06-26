Kayserispor, 315 milyon TL harcayacak

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 2023-2024 sezonunda yüzde 30 sapma ile toplam 315 milyon 538 bin TL harcayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig takım harcama Limitlerini belirledi. Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti Galatasaray'a verilirken en az limit ise Kasımpaşa'ya verildi. En çok harcama limiti alan Galatasaray için yüzde 30 sapma ile birlikte 1 milyar 926 milyon 591 bin TL belirlenirken, Yukatel Kayserispor için yüzde 30'lık sapma oranı ile 315 milyon 538 bin TL harcama limiti belirlendi. Kayserispor'un takım harcama limiti 242 milyon 722 bin TL olurken yüzde 30 sapma ile 315 milyon 538 bin TL olarak açıklandı.

Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ise 1 milyar 481 milyon 993 bin TL, yüzde 30 sapma ile birlikte 1 milyar 926 milyon 591 bin TL limit verildi.