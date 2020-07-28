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Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de rakip filelere 34 maçta 40 gol attı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de rakip filelere 34 maçta 40 gol attı.


32 puanla Süper Lig'e veda eden takımlar arasında bulunan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı 34 maçta rakip ağlara 40 gol atabildi. Sarı-Kırmızılı takımda en çok gol atan isim Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique oldu.


Attığı 10 golle takımın en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Pedro'yu 8 golle Artem Kravets, 5 golle Bernard Mensah, 3'er golle Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut, Muris Mesanovic, 2 golle Emmanuel Adebayor ve 1'er golle Cristian Sapunaru, Benoit Poulain, Emre Demir, Ömer Uzun, Digeo Angelo, Levan Shengelia (Konyaspor - kendi kalesine) takip etti.


Hes Kablo Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:


Pedro Henrique : 10 gol


Artem Kravets : 8 gol


Bernard Mensah : 5 gol


Umut Bulut : 3 gol


Muris Mesanovic : 3 gol


Hasan Hüseyin Acar : 3 gol


Emmanuel Adebayor : 2 gol


Cristian Sapunaru : 1 gol


Benoit Poulain : 1 gol


Emre Demir : 1 gol


Ömer Uzun : 1 gol


Deigeo Angelo : 1 gol


Levan Shengelia : 1 gol

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