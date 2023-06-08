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Kayserispor 36 maçta 55 gol attı

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 36 maçta rakip filelere 55 gol attı.

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta rakip filelere 55 gol attı. Takımın en golcü ismi ise 8 gol ile Mame Baba Thiam oldu.


Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 47 puanla 9. sırada tamamlayan Kayserispor, oynadığı 36 maçta kalesinde 61 gol görürken rakip ağlara 55 gol attı. Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarını 3-0'lık sonuçlarla hükmen kazanan Kayserispor'da futbolcular 49 gol kaydetti. Sarı kırmızılı takım adına kaydedilen gollere 16 farklı futbolcu imza attı. Kayserispor adına en çok gol atan isim Mame Baba Thiam oldu. Senegalli futbolcu, geride kalan sezon sarı kırmızılı forma ile 8 gole imza koyarken Miguel Cardoso 7 golle ikici sırada yer aldı. Bu iki ismi Bernard Mensah, Mario Gavranovic, ve Carlos Mane takip etti. Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:


Mame Baba Thiam: 8 gol


Miguel Cardoso: 7 gol


Bernard Mensah: 5 gol


Mario Gavranovic: 5 gol


Carlos Mane: 4 gol


Olivier Kemen: 3 gol


Onur Bulut: 3 gol


Ali Karimi: 2 gol


Ramazan Civelek: 2 gol


Emrah Başsan: 2 gol


İlhan Parlak: 2 gol


Majid Hosseini: 2 gol


Arif Kocaman: 1 gol


Anthony Uzodimma: 1 gol


Gökhan Sazdağı: 1 gol


Andrea Bertolacci: 1 gol

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