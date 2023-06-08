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Kayserispor 36 maçta 61 gol yedi

Süper Lig’de geride kalan sezon kalesinde 61 gol yiyen Kayserispor’da 2 kaleci forma giydi.

Süper Lig'de geride kalan sezon kalesinde 61 gol yiyen Kayserispor'da 2 kaleci forma giydi.


Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de 61 gol yedi. Bilal Bayazıt 30 maçta forma giyerken, kaleci Cenk Gönen ise sadece 5 lig maçında kaleyi korudu. Kayserispor'da Bilal Bayazıt forma giydiği 30 maçta 52 gol kalesinde görürken, Cenk Gönen ise 5 maçta 9 gol yedi. Bilal Bayazıt, geride kalan sezon da en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer alırken 24 yaşındaki kaleci İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor, Hatayspor, Kasımpaşa, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında ise gol yemedi.


Öte yandan genç kaleciler Abdulkadir Taştan ve Şamil Öztürk ise süre alamadı.

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