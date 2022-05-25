İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor 38 maçta 54 gol attı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de rakip filelere 38 maçta 54 gol attı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de rakip filelere 38 maçta 54 gol attı.


Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Kayserispor, oynadığı 38 maçta rakip ağlara 54 gol atabildi. Kayserispor'da bu golleri 20 farklı futbolcu kaydetti. 20 takımın mücadele ettiği ligde Kayserispor adına en çok gol atan isim Mame Baba Thiam oldu. Senegalli futbolcu, geride kalan sezon sarı kırmızılı forma ile 11 gole imza koyarken Mario Gavronovic 10 golle ikici sırada yer aldı. Bu iki ismi Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı ve Mustafa Pektemek takip etti.


Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:


Mame Baba Thiam: 11 gol


Mario Gavranovic: 10 gol


Emrah Başsan: 5 gol


Miguel Cardoso: 4 gol


Mustafa Pektemek: 3 gol


Gökhan Sazdağı: 3 gol


Bernard Mensah: 2 gol


Joseph Attamah:2 gol


Uğur Demirok: 2 gol


İlhan Parlak: 2 gol


Dimitrios Kolovetsios: 1 gol


Abdulkadir Parmak: 1 gol


Andrea Bertolacci: 1 gol


Hayrullah Erkip: 1 gol


Majid Hosseini: 1 gol


İbrahim Akdağ: 1 gol


Oliver Kemen: 1 gol


Onur Bulut: 1 gol


Mert Çetin: 1 gol


Philip Awuku: 1 gol (kendi kalesine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.