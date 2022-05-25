Kayserispor 38 maçta 54 gol attı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de rakip filelere 38 maçta 54 gol attı.
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de rakip filelere 38 maçta 54 gol attı.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Kayserispor, oynadığı 38 maçta rakip ağlara 54 gol atabildi. Kayserispor'da bu golleri 20 farklı futbolcu kaydetti. 20 takımın mücadele ettiği ligde Kayserispor adına en çok gol atan isim Mame Baba Thiam oldu. Senegalli futbolcu, geride kalan sezon sarı kırmızılı forma ile 11 gole imza koyarken Mario Gavronovic 10 golle ikici sırada yer aldı. Bu iki ismi Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı ve Mustafa Pektemek takip etti.
Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:
Mame Baba Thiam: 11 gol
Mario Gavranovic: 10 gol
Emrah Başsan: 5 gol
Miguel Cardoso: 4 gol
Mustafa Pektemek: 3 gol
Gökhan Sazdağı: 3 gol
Bernard Mensah: 2 gol
Joseph Attamah:2 gol
Uğur Demirok: 2 gol
İlhan Parlak: 2 gol
Dimitrios Kolovetsios: 1 gol
Abdulkadir Parmak: 1 gol
Andrea Bertolacci: 1 gol
Hayrullah Erkip: 1 gol
Majid Hosseini: 1 gol
İbrahim Akdağ: 1 gol
Oliver Kemen: 1 gol
Onur Bulut: 1 gol
Mert Çetin: 1 gol
Philip Awuku: 1 gol (kendi kalesine)