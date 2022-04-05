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Kayserispor 38 puanda kaldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçında puan alamayarak 38 puanda kaldı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında puan alamayarak 38 puanda kaldı.


Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ligin 31. haftasını da 38 puanla noktaladı. Haftaya 14. sırada giren sarı kırmızılılar, 4-0'lık Fenerbahçe yenilgisi sonrasında 1 basamak gerileyerek 15. sırada kendine yer buldu. Süper Lig'de 5 hafta önce oynadığı Giresunspor maçını kazanarak 38 puana erişen Kayserispor, bundan sonra oynadığı 5 müsabakadan puan alamayarak 38 puanda kaldı.


Sarı kırmızılılar ligin 32. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

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