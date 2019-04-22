Kayserispor 4 kategoride mağlup

İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan hafta sonunda 4 kategoride mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, İstanbul deplasmanında Galatasaray'a mağlup olurken geliştirme liglerindeki takımları da mağlubiyetten kurtulamadı. Profesyonel takım, Cumartesi akşamı Türk Telekom stadında Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken U-21 takımı da deplasmanda Galatasaray'a 4-0 yenildi. İstikbal Mobilya U-19 ve U-17 takımları ise Kayseri'de yine renktaşına mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı takımın geride kalan hafta aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray-İ.M.Kayserispor: 1-3
Galatasaray U21-İ.M.Kayserispor U21: 4-0
İ.M.Kayserispor U19-Galatasaray U19: 0-1
İ.M.Kayserispor U17-Galatasaray U17: 0-3