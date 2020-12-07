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Kayserispor 4 kez kazanabildi

Hes Kablo Kayserispor, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği 12 maçta 4 kez kazanabildi.

Hes Kablo Kayserispor, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği 12 maçta 4 kez kazanabildi.


Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, Ankara Bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği müsabakalarda 4 kez kazanabildi.


Yaşar Kemal Uğurlu, Hes Kablo Kayserispor'un 12 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez kazanırken 3 kez yenildi. 5 maçta da beraberlik oldu. Kayserispor, Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği son 7 maçta 1 kez kazanabildi. Kayserispor'un 12 maçında düdük çalan maçlarda Yaşar Kemal Uğurlu, Kayserispor'a 30 sarı kart 2 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 19 sarı kart 1 kırmızı kart gösterdi.


Kayserispor, Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçlarda 11 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak İzmir'de oynanan ve 1-1 sona eren Göztepe-Kayserispor maçını yönetti. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:


Göztepe-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Kasımpaşa 1-0


Kayserispor-Başakşehir 1-1


Kayserispor-Bursaspor 1-1


Beşiktaş-Kayserispor 2-0


Bursaspor-Kayserispor 1-0


Kayserispor-Beşiktaş 1-1


Kayserispor-Antalyaspor 2-0


Kayserispor-Bursaspor 2-0


Akhisarspor-Kayserispor 0-0


Kayserispor-Akhisarspor 0-2


Mersin İY-Kayserispor 1-2

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