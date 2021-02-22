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Kayserispor 4 maç sonra kaybetti

Hes Kablo Kayserispor ligin ikinci yarısında ilk mağlubiyetini aldı.


Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, 4 maç sonrasında mağlup oldu. Son 4 maçında 1 galibiyet 3 beraberlik alan Sarı Kırmızılılar, ligin 26.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu ve 4 maç aradan sonra kaybetti.


Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısının ilk haftası olan 22.haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendikten sonra 23.haftada sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmış, ligin 24.haftasında da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Ligin 25.haftasında sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, 26.haftada Sivasspor'a 2-0 yenildi.


Ligde oynadığı 25 müsabakada 12.yenilgisini alan Kayserispor, 6 galibiyet 7 beraberlikten sonra 25 puanda kaldı. Ligin 26.haftasını 16.sırada geçiren sarı kırmızılılar, ligin 27.haftasında maç yapmadan BAY olarak geçecek.

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