Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 4 maç sonra galibiyet aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırdı. Karlo Muhar ve İlhan Parlak'ın golleri ile rakibini 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin ikinci yarısına Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı. Hes Kablo Kayserispor bu galibiyet ile ligdeki puanını 28'e yükseltti.

Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

22.Hafta Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

23.Hafta Kayserispor-Alanyaspor 1-1

24.Hafta Erzurumspor-Kayserispor 1-1

25.Hafta Kayserispor-Ankaragücü 0-0

26.Hafta Sivasspor-Kayserispor 2-0

28.Hafta Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1