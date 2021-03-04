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Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de 4 maç sonra galibiyet aldı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 4 maç sonra galibiyet aldı.


Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırdı. Karlo Muhar ve İlhan Parlak'ın golleri ile rakibini 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.


Ligin ikinci yarısına Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı. Hes Kablo Kayserispor bu galibiyet ile ligdeki puanını 28'e yükseltti.


Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:


22.Hafta Kasımpaşa-Kayserispor 0-1


23.Hafta Kayserispor-Alanyaspor 1-1


24.Hafta Erzurumspor-Kayserispor 1-1


25.Hafta Kayserispor-Ankaragücü 0-0


26.Hafta Sivasspor-Kayserispor 2-0


28.Hafta Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

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