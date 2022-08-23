Kayserispor 4 maç sonra yenildi

Yukatel Kayserispor, rakibi Başakşehir'e 4 maç sonrasında mağlup oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligde 4 maç sonra Başakşehir'e mağlup oldu. Son 2 sezonda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı kırmızılı takım, Başakşehir'le oynadığı müsabakayı 2-0 yenik noktaladı.

Kayserispor, rakibi Başakşehir ile ligde oynadığı 27. maçında 13. yenilgisini aldı. Geride kalan 27 maçta 8 kez kazanan Kayserispor 6 kez de berabere kaldı. Rakibine 21 gol atan Kayserispor 27 maç sonrasında kalesinde ise 31 gol gördü.