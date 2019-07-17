Kayserispor 4 maç yapacak

İlk etap kamp çalışmalarını Kayseri'de tamamlayarak ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'nın Seefeld kentinde giden İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 haftalık süreçte 4 hazırlık maçı oynayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, "Önümüzdeki 2 hafta boyunca Avusturya'da kamp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu zaman zarfında 4 hazırlık maçı oynayacağız" dedi.

Sarı Kırmızılılar, İspanya'nın Eibar, Avusturya'nın Red Bull Salzburg, Almanya'nın Freiburg ve İtalya'nın Genoa takımları ile hazırlık maçı yapacak. Sarı kırmızılı takımın maç takvimi şöyle:

21 Temmuz: Eibar (İspanya)

24 Temmuz: Red Bull Salzburg (Avusturya)

26 Temmuz: Freiburg (Almanya)

30 Temmuz: Genoa (İtalya)