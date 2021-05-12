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Kayserispor 4 maçta 6 puan topladı

Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 6 puan topladı.


Süper Lig'de mücadele veren Hamza Hamzaoğlu'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor mutlak kazanması gereken maçlarda sadece 1 kez galibiyet alırken, 3 beraberlik aldık.


Sarı-Kırmızılılar Denizlispor'u sahasında 6-3 mağlup ederken, Yeni Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.


Kayserispor ligin 41.haftasını 41 puanla 17.sırada noktaladı. Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Kayserispor, bu sezonki son maçında Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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