Kayserispor 4 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet almadı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar 6 puan topladı. 22.haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar ardından çıktığı 3 maçtan sahadan beraberlikle ayrıldı.

23.haftada Alanyaspor ile 1-1, 24.haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 ve 25.haftada sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Kayserispor'un 25 puanı bulunuyor.