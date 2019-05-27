Kayserispor 41'de kaldı

sırada noktalandırdı.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda oynadığı 34 müsabakada 41 puan toplayabildi. Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam idaresinde start veren sarı kırmızılılar, ilk yarısında 19 puan aldıkları ligin ikinci yarısında da 22 puan topladı ve 41 puanla sezonu averajla 10. sırada noktalandırdı.

Ligin 14.haftasından itibaren teknik direktör Hikmet Karaman ile yola devam eden İstikbal Mobilya Kayserispor, 34 müsabakada 10 galibiyet 11 beraberlik 13 yenilgi aldı. Rakip filelere 35 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 50 gol gördü ve -15 averajla sezonu 10.sırada nihayetlendirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, iç sahada 6 galibiyet 6 beraberlik 5 yenilgi alırken deplasmanda ise 4 galibiyet 5 beraberlik 8 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar, iç sahada 17 gol atarken deplasmanda ise 18 gol atmayı başardı.

Sarı-Kırmızılılar, 2017-2019 sezon oynadığı 34 maçta 44 puan toplamıştı.