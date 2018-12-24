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Kayserispor 45 kez kart gördü

Süper Lig’in ilk yarısını 19 puanla noktalandıran Kayserispor, 17 maçta 45 kez kart gördü.

Süper Lig'in ilk yarısını 19 puanla noktalandıran Kayserispor, 17 maçta 45 kez kart gördü. En hırçın futbolcu Tiago Lopes olarak tespit edildi.


Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Kayserispor'da 17 futbolcu müsabaka hakemleri tarafından kart ile cezalandırıldı. 41 kez sarı kart, 4 kez kırmızı kart gören Kayserispor'da en hırçın futbolcu Tiago Lopes olarak görüldü. Lopes 5 kez sarı kart görürken 1 kez de kırmızı kart ile cezalandırıldı.


Kayserispor'da sarı kart gören futbolcular Tiago Lopes (5 kez), Cristian Sapunaru (5 kez), Atila Turan (5 kez), Bernard Mensah (4 kez), Şamil Çinaz (3 kez) Rajko Rotman (3 kez), Mert Özyıldırım (3 kez), Bilal Başacıkoğlu (3 kez), Oleksandr Kucher (2 kez), Muammer Yıldırım (2 kez), Silviu Lung, Deniz Türüç, Silvestre Varela, Umut Bulut, Levent Gülen, Tjaronn Chery oldu.


Kayserispor'da kırmızı kart gören futbolcular ise Tiago Lopes, Şamil Çinaz, Rajko Rotman ve Jean Armel Kana Biyik oldu.


Ligde forma giyen ancak hiç kart görmeyen isimler ise Artem Kravets, Asamoah Gyan, Hasan Hüseyin Acar, Kazım Çelik, Sakıb Aytaç, Adem Doğan ve Hakan Çıtak olarak görüldü.

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