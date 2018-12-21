Kayserispor 4.kez Akhisar ile

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon alt sıralarda bulunan Kayserispor ile Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşti. İki takım 4.kez kupa maçında karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kayserispor ile Akhisarspor eşleşti. Geçen sezon da iki ekip, Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında da eşleşmiş, 2 maç üzerinden oynanan maçlar sonrasında tur atlayan taraf Ege temsilcisi olmuştu. İki takım 3 kez Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşılaştı.

Her iki takım birer kez kazanırken bir maç da berabere bitti. İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maç ve neticesi:

2017/2018 Kayserispor-Akhisarspor 2-2

2017/2018 Akhisarspor-Kayserispor 1-0

2011/2012 Akhisarspor-Kayserispor 0-1.