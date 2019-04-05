Kayserispor 5 eksikle Sivas'a gidiyor

Sivasspor'un konuğu olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmana 5 futbolcusundan yoksun gidecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'un konuğu olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdikten sonra karayolu ile deplasmana gidecek. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan sarı kırmızılılar, Sivasspor karşısında 5 futbolcusundan yoksun mücadele verecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah, Asamoah Gyan ve Oleksandr Kucher forma giyemeyecek.

Ukrayna milli takımından hafif sakatlık ile dönen Artem Kravets ile sakatlığından ötürü Kamerun milli takım kadrosundan çıkarılan ve tedavi altına alınan Kana Biyik ise oynayabilecek duruma geldi.