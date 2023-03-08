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Kayserispor 5 futbolcu gönderdi

2022-2023 futbol sezonu ara transfer dönemi sona ererken Kayserispor Kulübü, 2’si kiralık olmak üzere kadrosundan 5 futbolcuyu gönderdi.

2022-2023 futbol sezonu ara transfer dönemi sona ererken Kayserispor Kulübü, 2'si kiralık olmak üzere kadrosundan 5 futbolcuyu gönderdi.


2022-2023 futbol sezonu ara transfer dönemi sona erdi. Transfer yasağı bulunan Kayserispor, kadrosuna yeni bir isim katamazken 2'si kiralık olmak üzere kadrosundan 5 futbolcuyu gönderdi.


Kayserispor, Beşiktaş'a giden Onur Bulut, Eyüpspor'a giden Mustafa Pektemek ve Karagümrük ile anlaşan Andrea Bertolacci ile sözleşme feshederken genç futbolcular Hayrullah Erkip'i Gençlerbirliği'ne, Eray Özbek'i de


Kırşehirspor'a kiralık olarak gönderdi.

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