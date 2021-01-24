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Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

Hes Kablo Kayserispor’da teknik heyetin de onayı ile 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi.

Hes Kablo Kayserispor'da teknik heyetin de onayı ile 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi.


Süper Lig'in 2.yarısında başarılı bir grafik çizerek hedefine ulaşmak isteyen Hes Kablo Kayserispor'da bazı oyuncular ile yollar ayrılıyor. Teknik heyetin de onayı doğrultusunda sarı kırmızılı takımdan 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi.


Teknik direktör Dan Petrescu'nun da gönderilmesine onay verdiği 5 futbolcu ile kulüp başkanı Berna Gözbaşı görüşerek kararı bildirdi. Buna göre Kayserispor'da Manuel Fernandes, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Harrizon Manzala ve Ömer Uzun'a kendilerine kulüp bulmaları söylendi.


Diğer yandan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde sağ bek Ramazan Civelek, stoper Uğur Demirok, orta saha Karlo Muhar ve forvet Anton Maglica ile anlaşma sağladı.

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