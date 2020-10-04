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Kayserispor 5 gün izinli

Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası izine çıktı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor lige verilen milli aradan sonra evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına 7 Ekim Çarşamba günü akşam yapacağı tek antrenman ile başlayacak.


Geride kalan 4 hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonrasında 6 puana erişen Sarı-Kırmızılılar, lige verilen milli maç arasından ötürü izine çıktı. Teknik heyet futbolculara 5 gün izin verdi. Sarı-Kırmızılılar Çarşamba günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

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