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Kayserispor 5. kez yenildi

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa’ya 5.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya 5. kez mağlup oldu.


Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 24 kez karşılaştı. İstanbul'da oynanan maçta 3 puanı ev sahibi ekip aldı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı 2-0 kazanan Yukatel Kayserispor, İstanbul'daki maçı 3-1 kaybetti. Sarı Kırmızılılar, bu netice ile rakibine lig tarihinde 5. kez boyun eğdi.


İki takım arasında oynanan 24 maçta Kayserispor 12 kez kazanırken 7 maç da berabere bitmişti. 24 maç sonrasında Kayserispor rakibine 34 gol atarken kalesinde ise 29 gol görmüş oldu.

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