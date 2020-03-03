İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor 5 maç sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor ligin ikinci yarısında ilk iç saha galibiyetine imza attı.


Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, iç saha şanssızlığını da yenmiş oldu. Ligin ikinci yarısında çıktığı 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında kazanamayarak berabere kalan Sarı Kırmızılılar, dün Göztepe maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Hes Kablo Kayserispor'un ligin ikinci yarısında oynadığı iç saha maçları ve neticeleri şöyle:


Kayserispor-Ankaragücü: 1-1 (Lig)


Kayserispor-Antalyaspor: 2-2 (Lig)


Kayserispor-Konyaspor: 2-2 (Lig)


Kayserispor-Göztepe: 1-0 (Lig)


Kayserispor-Fenerbahçe: 0-0 (Kupa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.