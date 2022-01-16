İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor 5 maçtır kaybetmiyor

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi ve 9 puan hanesine yazdırdı.


Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligde son 5 haftada topladığı puanlar ile umutlarını artırdı. Sarı kırmızılılar son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Sarı kırmızılılar ligin 17. haftasında sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken,18.haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere, ligin 19.haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor 3-0, ligin 20.haftasında Altay'ı 1-0 ve ligin 21.haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçta 7 gol atan Kayserispor kalesinde ise 3 gol gördü.


28 puanı bulunan Kayserispor ligin son 22. haftasında Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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