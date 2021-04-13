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Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor Süper Lig’de oynadığı son 5 maçını kazanamadı.

Kayserispor Süper Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanamadı.


Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. 5 maçta 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 2 beraberlik alarak 2 puan çıkardı.


Sahasında Galatasaray, Karagümrük ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Sarı Kırmızılılar, Göztepe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı. 5 maçtır kazanamayan Sarı Kırmızılılar 33 puanla kaldı. Kayserispor'un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:


Kayserispor-Galatasaray 0-3


Karagümrük-Kayserispor 3-0


Kayserispor-Göztepe 1-1


Trabzonspor-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Antalyaspor 0-1

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