Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor Süper Lig’de oynadığı son 5 maçını kazanamadı.
Kayserispor Süper Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanamadı.
Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. 5 maçta 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 2 beraberlik alarak 2 puan çıkardı.
Sahasında Galatasaray, Karagümrük ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Sarı Kırmızılılar, Göztepe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı. 5 maçtır kazanamayan Sarı Kırmızılılar 33 puanla kaldı. Kayserispor'un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
Kayserispor-Galatasaray 0-3
Karagümrük-Kayserispor 3-0
Kayserispor-Göztepe 1-1
Trabzonspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Antalyaspor 0-1