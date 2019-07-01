Kayserispor 53 yaşında

yılına girdi.

1 Temmuz 1966 yılında kurulan İstikbal Mobilya Kayserispor, sosyal paylaşım platformlarından 53. yılı kutladılar. Kısa bir video eşliğinde "Taraftarının ışığında yürüyecek yıllar boyu #Sevdamız53Yaşında" paylaşımı yapıldı.

Kayserispor'un ilkleri

Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Kayseri Belediye Başkanı Osman Kavuncu, Kayseri'nin bir futbol takımı olmasına karar vermesi ile başlayan serüven 1 Temmuz 1966 tarihinde hayata geçirildi.

Necdet Soner, Rauf Işıldar, İbrahim Bamyacıoğlu, Mücait Pekçetinkaya, Aydemir Doğan, Rifat Gönen'in önderliğinde Erciyesspor, Sanayispor ve Orta Anadoluspor kulüplerinin birleşmesi ile Kayserispor kuruldu. Eskişehirspor kulübünün tüzüğü uydurularak daktilo edildi. 1 Temmuz 1966 tarihinde Genel Kurul düzenlendi. Kulübün forma rengi sarı kırmızı olarak kabul edildi. Kulübün ilk başkanı Rauf Işıldar olurken ilk teknik direktörü Erdoğan Gürhan, İlk transfer kaleci Muharrem olmuştu. Kayserispor'un ilk takım kaptanı da Oktay Aktan olarak kayıtlara geçmiştir.

Kayserispor ilk olarak 1966-67 sezonunda 2. Lig kırmızı grupta maçlarına başlamıştır. İlk maçını Kayseri'de Ankara Toprakspor ile oynamıştır. Bu maçı Yener Kurgil'in 17. dakikada attığı gol ile kazanmıştır. Bu gol, Kayserispor'un ilk golü olarak tarihe geçmiştir.