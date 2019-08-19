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Kayserispor 5.kez yenildi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’e 5.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'e 5. kez kötü başladı.


Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, son 10 sezonda 5. kez lige kötü başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a tek golle mağlup olan sarı kırmızılılar, Süper Lig'deki son 10 sezonda 3 kez kazanarak 2 kez berabere kalarak 5 kez de mağlup olarak lige start verdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un Süper Lig'deki son 10 sezona başlangıç maçları ve sonuçları şöyle:


2009-2010 : Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0


2010-2011 : Başakşehir-Kayserispor 0-2


2011-2012 : Bursaspor-Kayserispor 3-0


2012-2013 : Kayserispor-Bursaspor 0-1


2013-2014 : Kayserispor-Sivasspor 1-0


2015-2016 : Osmanlıspor-Kayserispor 1-1


2016-2017 : Kayserispor-Akhisarspor 0-2


2017-2018 : Galatasaray-Kayserispor 4-1


2018-2019 : Kayserispor-Antalyaspor 2-0


2019-2020 : Kayserispor-Alanyaspor 0-1

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