Kayserispor 6. galibiyetini aldı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de bu sezonki 6. galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in ikinci yarısına Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek başlayan Hes Kablo Kayserispor bu sezon 6. galibiyetini elde etti. Daha önce Kasımpaşa, Ankaragücü, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanan sarı kırmızılılar, son olarak Kasımpaşa maçından da galibiyetle ayrıldı.

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı 21 maçta 6 galibiyetin yanı sıra 4 beraberlik alırken 11 kez de yenildi. Ligin 22.haftasını 22 puanla tamamlayan Kayserispor'un kazandığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Ankaragücü-Kayserispor 0-1

Denizlispor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Malatyaspor 1-0

Kayserispor-Başakşehir 2-0

Kasımpaşa-Kayserispor 0-1