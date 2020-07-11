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Kayserispor 6 kez öne geçti ama kaybetti

Hes Kablo Kayserispor bu sezon 6 kez öne geçtiği maçtan galip gelemedi.


Süper Lig'de bu sezon ekonomik sıkıntılar kadar sportif olarak da kötü günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, 31 puanla 16.sırada bulunurken Rize'de alınan mağlubiyetin üzüntüsü içerisinde. Maçın son dakikalarına 2-1 önde giren Hes Kablo Kayserispor, sahadan 3-2 yenik ayrıldı.


Sarı Kırmızılılar, bu sezon 6 kez öne geçtiği maçı galip noktalayamadı. Kayserispor, öne geçtiği Galatasaray, Konyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını yenik noktalarken, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında ise öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak berabere kaldı.


Hes Kablo Kayserispor'un bu sezon öne geçip de galibiyet alamadığı maçlar ve neticeleri şöyle:


3.Hafta Kayserispor-Galatasaray (1-0'dan 2-3)


6.Hafta Konyaspor-Kayserispor (0-1'den 2-1)


18.Hafta Kayserispor-Ankaragücü (1-0'dan 1-1)


20.Hafta Kayserispor-Antalyaspor (1-0'dan 2-2)


27.Hafta Fenerbahçe-Kayserispor (0-1'den 2-1)


31.Hafta Rizespor-Kayserispor (1-2'den 3-2)

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