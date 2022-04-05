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Kayserispor 6 maçta rakiplerine gol atamadı

Yukatel Kayserispor’un bu sezon geride kalan 31.

Yukatel Kayserispor'un bu sezon geride kalan 31. hafta sonunda 6 maçta rakiplerine gol atamadı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligde 5 maçtır kazanamıyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 31 haftada 6 maçta rakip kaleye gol atamadı. Altay, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında gol atamayan Kayserispor diğer maçların tamamında gol sevinci yaşadı. Sarı kırmızılılar gol atamadığı maçlarda kalesinde 13 gol gördü. Kayserispor'un gol atamadığı maçlar şu şekilde;


1.Hafta Altay 3-0 Kayserispor


10.Hafta Konyaspor 2-0 Kayserispor


14.Hafta Ç.Rizespor 1-0 Kayserispor


17.Hafta Kayserispor 0-0 Gaziantep FK


30.Hafta Karagümrük 3-0 Kayserispor


31.Hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

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