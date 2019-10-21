İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun 8.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, bugüne kadar 19 kez Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 9 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 7 maç da berabere bitti.


Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçında mağlup olmadı. Kayserispor 3 galibiyet 3 beraberlik aldı. Süper Lig maçlarında Kayserispor 26 kez, Kasımpaşa ise 23 kez fileleri havalandırdı. Bugüne kadar Kayseri'de oynanan 10 müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor 4 kez kazanırken Kasımpaşa ise 1 kez kazandı. 5 maç da berabere bitti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:


2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1


2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1


2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3


2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2


2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1


2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2


2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1


2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2


2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0


2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0


2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1


2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2


2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0


2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3


2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2


2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2


2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0


2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2


2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.