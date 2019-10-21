Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun 8.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, bugüne kadar 19 kez Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 9 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 7 maç da berabere bitti.

Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçında mağlup olmadı. Kayserispor 3 galibiyet 3 beraberlik aldı. Süper Lig maçlarında Kayserispor 26 kez, Kasımpaşa ise 23 kez fileleri havalandırdı. Bugüne kadar Kayseri'de oynanan 10 müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor 4 kez kazanırken Kasımpaşa ise 1 kez kazandı. 5 maç da berabere bitti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1

2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1

2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2

2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3

2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2

2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2

2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0