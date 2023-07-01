İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor 6 Temmuz'da topbaşı yapacak

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz Perşembe günü yapacağı ilk idmanla başlayacak.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu. 2022-2023 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı kırmızılı takım, 6 Temmuz Perşembe günü kulüp tesislerinde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek.


Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de başlayacak olan sarı kırmızılıların ardından kamp programı belli olacak.

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