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Kayserispor 7 maçta 11 puan topladı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak son yılların en başarılı dönemini geçiriyor.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak son yılların en başarılı dönemini geçiriyor.


Süper Lig'e son yükseldiği 2015-2016 futbol sezonundan bu yana aralıksız olarak 7 sezondur mücadele veren Yukatel Kayserispor, en başarılı dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı. Kayserispor 20 takımın mücadele verdiği Süper Lig'de 8. sırada kendine yer buldu. Kayserispor bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol yedi. Kayserispor, son 7 sezonda 2017-2018 sezonunda Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çıktığı ilk 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alıp 14 puan toplamıştı. Sarı kırmızılılar o sezon 12 gol atarken kalesinde ise 8 gol görmüştü. Kayserispor'un son 7 sezonda oynadığı ilk 7 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:



2021-2022 (3G-2B-2M-11P)


Altay-Kayserispor 3-0


Kayserispor-Adana DS 1-1


Başakşehir-Kayserispor 0-1


Kayserispor-Kasımpaşa 2-0


Hatayspor-Kayserispor 2-1


Kayserispor-Galatasaray 3-0


Giresunspor-Kayserispor 1-1



2020-2021 (2G-5M-6P)


Kayserispor-Kasımpaşa 1-0


Alanyaspor-Kayserispor 2-0


Kayserispor-Erzurumspor 1-3


Ankaragücü-Kayserispor 0-1


Kayserispor-Sivasspor 1-3


Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0


Kayserispor-Hatayspor 0-1



2019-2020 (3B-4M-3P)


Kayserispor-Alanyaspor 0-1


Ankaragücü-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Galatasaray 2-3


Antalyaspor-Kayserispor 2-2


Kayserispor-Denizlispor 1-1


Konyaspor-Kayserispor 2-1


Göztepe-Kayserispor 4-0



2018-2019 (2G-2B-3M-8P)


Kayserispor-Antalyaspor 2-0


Bursaspor-Kayserispor 0-0


Kayserispor-Yeni Malatya 0-0


Fenerbahçe-Kayserispor 2-3


Göztepe-Kayserispor 2-0


Kayserispor-Konyaspor 0-2


Beşiktaş-Kayserispor 2-0



2017-2018 (4G-2B-1M-14P)


Galatasaray-Kayserispor 4-1


Kayserispor-Göztepe 1-0


Kayserispor-Ankaraspor 2-2


Sivasspor-Kayserispor 0-2


Kayserispor-Antalyaspor 2-0


Kasımpaşa-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Bursaspor 3-1



2016-2017 (1G-2B-4M-5P)


Kayserispor-Akhisarspor 0-2


Fenerbahçe-Kayserispor 3-3


Kayserispor-Galatasaray 1-1


Bursaspor-Kayserispor 3-1


Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1


Kasımpaşa-Kayserispor 3-1


Kayserispor-Beşiktaş 0-1



2015-2016 (1G-2B-4M-5P)


Ankaraspor-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Konyaspor 1-1


Mersin İ.Y-Kayserispor 1-2


Kayserispor-Trabzonspor 0-1


Gaziantepspor-Kayserispor 1-0


Kayserispor-Başakşehir 0-1


Gençlerbirliği-Kayserispor 2-0

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