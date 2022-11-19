İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor 74 bin 993 taraftara oynadı

Yukatel Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 74 bin 993 futbol severi tribüne çekti.


Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, geride kalan 14 haftalık dilimde sahasında 7 müsabakaya çıktı. İstanbulspor, Giresunspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Adana Demirspor ve Konyaspor ile sahasında 3 puan mücadelesi veren Kayserispor, bu maçlarda tribüne 74 bin 993 futbolseveri çekti. Kayserispor, en çok taraftarı ligin 10.haftasında sahasında oynadığı Galatasaray maçında çekti. Bu müsabakayı 16 bin 758 kişi statta izledi. Kayserispor'un iç sahada oynadığı maçlarda tribüne gelen taraftar sayıları şu şekilde;


2.Hafta - İstanbulspor : 6.875


4.Hafta - Giresunspor : 7.903


6.Hafta - Antalyaspor : 9.983


8.Hafta - Trabzonspor : 10.912


10.Hafta - Galatasaray : 16.758


12.Hafta - Adana DS : 10.365


14.Hafta - Konyaspor : 12.197

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.