Kayserispor 7.beraberliğini aldı

beraberliğini aldı.

Süper Lig'de var olma mücadelesi veren Kayserispor, bu sezon sahasındaki 19.maçına çıktı. Gaziantep FK ile Kadir Has Stadı'nda karşılaşan Kayserispor 0-0'lık netice sonrasında sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon sahasında 19 maça çıkan Kayserispor 5 kez kazanırken 7 kez de mağlup olmuştu. İç sahada 7 beraberlik alan Kayserispor bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü.

Kayserispor iç saha maçlarında Karagümrük, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK takımları ile berabere kaldı.