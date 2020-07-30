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Kayserispor 8 farklı takımı yendi

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 34 maçta 8 farklı takımı mağlup etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 8 farklı takımı mağlup etti.


Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 32 puanla noktalayan Hes Kablo Kayserispor, 8 takımı mağlup ederken 2 takımla oynadığı maçlarda da eşitliği bozamadı.


Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 8 galibiyet 8 beraberlik 18 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar, ligde Fenerbahçe, Rizespor, Denizlispor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ile oynadığı maçları yenerek 3'er puan aldı.


Sarı Kırmızılılar, ligin her iki yarısında oynadığı Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaybederken ligin her iki yarısında oynadığı Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında da berabere kaldı.

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