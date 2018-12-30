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Kayserispor 85 bin taraftara oynadı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, bu sezon sahasında 85.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon sahasında 85.670 taraftarı tribüne çekti.


Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda Kadir Has Stadı'nda 8 maça çıkan Kayserispor, toplamda 85 bin 670 taraftarı tribüne çekmeyi başardı. Lige Antalyaspor ile sahasında oynadığı maçla start veren Kayserispor, ilk yarıdaki son iç saha maçında Akhisarspor ile karşılaştı.


10.7 Bin ortalama


Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında "Ligin ilk yarısında 8 iç saha maçına çıktık. Bu maçlarda 85 bin 670 taraftarı tribünde görebildik. Seyircinin en az geldiği Rizespor maçı oldu. Tribünleri en fazla dolduran müsabaka ise Galatasaray maçı oldu. İlk yarıda 10 bin 708 ortalama ile oynadık. Ligin ikinci yarısında çok daha önemli maçlarımız olacak. Bu maçlarda taraftarımızdan daha fazla destek görmek istiyoruz" dedi.


Maçlar ve Taraftar sayısı


Kayserispor, ligin ilk yarısında sahasında 8 müsabakaya çıktı. Bu müsabakadaki resmi seyirci sayısı şu şekilde oldu:


1.Hafta: Antalyaspor: 10.800


3.Hafta: Y.Malatyaspor: 9.980


6.Hafta: Konyaspor: 10.580


8.Hafta: Ç.Rizespor: 7.515


10.Hafta: Sivasspor: 10.255


12.Hafta: Galatasaray: 16.364


14.Hafta: Trabzonspor: 10.920


16.Hafta: Akhisarspor: 9.256

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